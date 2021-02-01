Зима по всем фронтам: Москву ожидают 20-градусные морозы

На предстоящей неделе в Центральную Россию вернется настоящая зима. Причем, на этот раз придет она надолго, сообщил в Facebook ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Уже в ночь на понедельник, 1 февраля, воздух остыл до минус 5-10 градусов, дневная температура составила минус 2-7 градусов. К середине недели температура воздуха понизится до климатической нормы – под утро минус 9-14, после полудня до минус 4-9.

"Во второй половине недели в тылу обширного североатлантического циклона начнется ультраполярное вторжение с акватории Карского моря, из-за чего ударят аномальные даже для февраля морозы", – предупредил синоптик.

Так, в четверг, 4 февраля, минимальная температура составит минус 10-15, в пятницу и субботу – до минус 15-20, а в воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20-25 ниже нуля. Температура днем не поднимется выше минус 13-18 градусов. Это почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме.

Ожидаемое общее количество осадков за неделю не превысит 5-10 миллиметров, а высота сугробов будет колебаться от 32 до 37 сантиметров. Это соответствует средним параметрам метеостатистики последнего месяца зимы.

И хотя первая половина февраля прогнозируется довольно холодная, во второй части месяца температурные показатели повысятся и станут соответствовать норме финала зимы.

Примечательно, что январь в Москве был теплым и влажным. Минувший месяц на 3,5 градуса превысил многолетнюю норму. Общее количество выпавших осадков составило 67 миллиметров или 160 процентов месячного объема. Такой теплый январь в среднем случается раз в 3-4 года.