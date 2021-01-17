Москва "опустится на самое дно"

Предстоящая ночь в столичном регионе будет самой морозной за последние четыре года: столбики термометров опустятся до минус 22 – минус 25 в Москве и минус 22 – минус 27 в Подмосковье. Местами будет до 30 градусов нижу нуля, рассказал телеканалу "Россия 24" ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Такая температура на 11 градусов ниже положенной в разгар зимы и является аномалией. Столичный регион "опускается на самое дно", отметил синоптик. Сугробы в столице выросли уже до 40 сантиметров, что на 16 сантиметров превышает норму и соответствует многолетним показателям зимнего максимума высоты снежного покрова.

Со вторника холод начнет медленно и постепенно отступать, и уже к четвергу температура вернется в климатическое русло. К следующим выходным, по прогнозу Тишковца, столбики термометров уже будут штурмовать нулевую отметку.

Сильных снегопадов, которые обрушились на Москву на уходящей неделе, пока не ожидается. Однако перед потеплением снежный покров прибавит еще несколько сантиметров, отметил Тишковец.