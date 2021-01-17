В Москве продолжится похолодание

Ночь с 16 на 17 января стала самой холодной в Москве за всю зиму, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, столбик термометров на базовой метеостанции ВДНХ в предутренние часы опустился до -21,2°.

Такой температурный фон на 8—9 градусов ниже положенного по климату, отметил Тишковец. Последний раз такие температурные значения фиксировались в феврале 2018 года.

Сегодня и в ближайшие дни похолодание продолжится и в Москве похолодает до -23—25°, в Подмосковье -22—27°, местами до -30°.

Помимо морозов в столичный регион пришли и снегопады. К воскресенью, 17 января, высота сугробов достигла 40 сантиметров, хотя обычно это пиковый показатель начала марта.