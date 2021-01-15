В Москве и области ожидается похолодание до минус 28

Самой морозной с начала зимы может стать ночь 18 января в Москве и Подмосковье: в столице и области похолодает до минус 23-28 градусов.

Температура будет, отмечают специалисты Гидрометцентра, на 8-9 градусов ниже нормы. Но уже на Крещение, 19 января, стоит ждать потепления. Небольшое ослабление мороза будет сопровождаться местами слабым снегом. Днем столбик температуры будет находиться между отметками 10-15 градусов ниже нуля.

20-24 января ожидается дальнейшее понижение температуры, но при этом ее показатели будут находиться на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Влияние на погоду в Центральной части России оказывает циклон с центром над Средним Уралом. Он обеспечивает усиление ветра до 15 метров в секунду. Циклон обеспечивает сильные снегопады во Владимирской, Рязанской и Тамбовской областях. Здесь с высокой долей вероятности прогнозируются ЧП на ЛЭП, падение деревьев.

16 января небольшой и умеренный снег возможен в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Маловероятны осадки в Орловской и Смоленской областях.