Погода выходных: зимняя сказка

В воскресенье в Краснодарском крае ожидаются штормовые осадки и ветер. На Севере морозы заметно ослабеют, а в средней полосе – снова усилятся.

По данным синоптиков, в Москве в субботу будет облачно, пройдет небольшой снег, температура от -13 до -15, в ночь на воскресенье похолодает до -22, днем в воскресенье -15, -17, осадков не ожидается.

В Санкт-Петербурге в субботу без осадков, температура опустится до -16, в воскресенье -4, -6, небольшой снег.

Атлантический циклон принесет на Русский Север небольшие снегопады. В Мурманске до -4, в Архангельске в субботу -18, -20, в воскресенье -7, -9. В Вологде в субботу до -23, в воскресенье от -17 до -19.

В Курске в субботу похолодает до -17, в воскресенье до -8, в Воронеже в субботу -9, -11, в воскресенье -15, -17.

В Поволжье в субботу пройдут снегопады, местами метели. Циклон принесет с собой потепление, но уже в воскресенье осадки прекратятся, опять похолодает.

В Нижнем Новгороде в субботу -10, -12, снег, в воскресенье -17, -19. В Казани в субботу до -5, в воскресенье до -16.

В Пензе и Саранске в субботу -8, -10, в воскресенье -15, -17.

Черноморский циклон принесет на Юг сильный ветер, похолодание, обильные осадки в виде снега, дождя и гололеда.

В Ростове-на-Дону в субботу осадков не ожидается, -7, -9, в воскресенье пойдет снег, температура опустится до -11.

В Краснодаре в субботу без осадков, похолодает до -2, в воскресенье -4, -6, снегопад.

В Новороссийске в субботу +1…+3°, без осадков, в воскресенье -3, -5, снегопад, штормовой ветер, гололедица.

В Крыму в субботу до +4, в воскресенье 0, -2, снег с дождем. В Сочи дождь, в субботу +5, +7, в воскресенье дождь не прекратится, +12, +14.

В Западную Сибирь циклон принесет облачность и снегопады. В Омске в субботу -7,-9°, в воскресенье -4, -6. В Новосибирске в субботу -10, -12, в воскресенье -7, -9.

На юге Дальнего Востока будет солнечно и морозно. Во Владивостоке в субботу -12, -14, в воскресенье -5, -7°. В Хабаровске -16, -18.