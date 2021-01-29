Погода выходных: зима возвращается

По данным синоптиков, время масштабных аномальных январских оттепелей завершается, однако на юге России температура пока останется выше нормы.

В Москве в выходные будет облачно, временами снег, -2, -4. В Санкт-Петербурге в субботу -1, -3, в воскресенье -3, -5, временами снег.

На фоне повышения атмосферного давления на Русском Севере местами пройдет небольшой снег. В Мурманске до -13. В Архангельске -5, -7. В Вологде -3, -5.

В Черноземье циклон принесет осадки, сильный ветер и гололедицу. В Курске и Воронеже в субботу -1, -3, в воскресенье около 0.

В субботу в Поволжье местами пройдет небольшой снег. В воскресенье снегопады усилятся, ожидаются метели.

В Нижнем Новгороде в субботу до – 3, в воскресенье около 0. В Казани -1, -3, метель. В Пензе и Саранске от 0 до -2, снег, метель, сильный ветер.

В Волгограде +3, +5, ночью 0, -2. В Краснодаре +9, +11, без осадков.

В Сочи до +12, возможен небольшой дождь. В Ялте +6, +8.

На фоне повышенного атмосферного давления в Западной Сибири обойдется без осадков. В Омске -10, -12, в Новосибирске в субботу до -7, в воскресенье похолодает до -16 градусов.

На юге Дальнего Востока осадки прекратятся, будет солнечно и морозно. Во Владивостоке -13, -15. В Хабаровске до -22.