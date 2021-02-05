Холод из Арктики: центр России ожидают аномальные температуры и снегопады

Холодный воздух из Арктики понизит температуру на всей Европейской территории России. В Поволжье и Предуралье пройдут сильные снегопады, метели, в некоторых регионах юга ­сильная гололедица.

В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный снег, днем -9…-11°, ночью -17…-19°, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Санкт-Петербурге будет умеренно морозно и солнечно, днем около -10°, по ночам -14…-16°.

На Русском Севере, в тылу циклона продолжится понижение температуры, пройдут кратковременные снегопады. В Мурманске -4…-6°. В Архангельске в субботу -16…-18°, в воскресенье -21…-23°. В Сыктывкаре в субботу -18…-20°, в воскресенье -24…-26°.

В Черноземье атмосферное давление повысится, снегопады прекратятся, морозы усилятся. В Курске и Воронеже в субботу -9…-11°, в воскресенье -15…-17°.

В Поволжье похолодание будет сопровождаться снегопадами и метелями, В Нижнем Новгороде в субботу -15…-17°, в воскресенье -18…-20°. В Казани в субботу -11…-13°, в воскресенье -17…-19°. В Пензе и Саранске в субботу -11…-13°, в воскресенье -14…-16°.

На юге погоду обусловит атмосферный фронт. В Краснодарском крае в ночные часы ожидаются заморозки, сильная гололедица. В Волгограде и Ростове-на-Дону -3…-5°, без осадков. В Краснодаре в субботу днем +1…3°, ночью -2…-4°, дождь со снегом. В Сочи +11…+13°, кратковременный дождь. В Ялте +3…+5°, кратковременные осадки.

В Западную Сибирь циклон принесет потепление. В Омске и Новосибирске 0…-2°, временами небольшой снег.

На юге Дальнего Востока, на фоне повышения атмосферного давления, обойдется без существенных осадков. Во Владивостоке в субботу -4…-6°, в воскресенье -10…-12°. В Хабаровске -16…-18°.