Морозы отступают: в Центральной России к выходным резко потеплеет

Волна теплого атлантического воздуха ослабит морозы на севере, принесет оттепели и туманы в регионы средней полосы, возвратит теплую солнечную погоду в южные регионы Европейской части России, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве облачно, временами небольшие осадки, туман, гололедица, в субботу около 0°, в воскресенье +1…+3°.

В Санкт-Петербурге, в субботу около 0°, в воскресенье +1…+3°, дождь, мокрый снег, гололедица.

На Русском Севере сильные морозы отступят, местами пройдут небольшие снегопады, прошумят метели. В Мурманске в субботу -15…-17°, в воскресенье -13…-15°. В Архангельске в субботу -15…-17°, в воскресенье -2…-4°. В Вологде в субботу -4…-6°, в воскресенье около 0°.

В Черноземье сохранится оттепельная, ветреная погода. В Курске и Воронеже +2…+4°.

В Поволжье температура повысится, местами до оттепели, пройдут небольшие осадки, местами образуется туман. В Нижнем Новгороде в субботу -1…+1°, в воскресенье 0…+2°. В Казани в субботу около -10°, в воскресенье 0…+2°. В Пензе и Саранске 0…+2°.

На юге, в антициклоне, будет преобладать погода с переменной облачностью, без осадков, температура повысится. В Ростове-на-Дону +2…+4°. В Краснодаре +5…-7°. В Ялте и Сочи +10…+12°.

В Западную Сибирь антициклон снова принесёт сильные морозы. В Омске в субботу -26…-28°, в воскресенье -34…-36°. В Новосибирске в субботу -20…-22°, в воскресенье -35…-37°.

Погоду на юге Дальнего Востока будет определять антициклон, будет солнечно, в субботу умеренно морозно, в воскресенье потеплеет. Во Владивостоке в субботу -5…-7°, в воскресенье -1…-3°. В Хабаровске в субботу -14…-16°, в воскресенье -6…-8°.