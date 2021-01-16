Синоптики объяснили причину холодной и снежной зимы в России

В начале недели в Европейской части России столкнулись аномальное тепло и арктическая стужа. В центральных областях страны ударили 30-градусные морозы. Из-за экстремального холода и низкой облачности в Москве обледенела Останкинская башня. Микрокристаллы льда, которые содержатся в облаках, быстро оседали на холодных металлических конструкциях. Впрочем, как сообщили на сайте телебашни, вещание шло без сбоев.

В то же время в Крыму, Кубани и на Кавказе, напротив, столбики термометров поднимались до апрельских значений. Например, в Сочи 13 января воздух прогревался выше плюс 20 градусов.

Однако циклон, принесший тепло на юг, испортил погоду в более северных регионах. Поднялся сильный ветер. Его порывы были настолько мощными, что даже сдули пассажирский автобус с трассы М4 "Дон".

От Брянска до Астрахани прошли ледяные дожди. Зона гололеда охватила Волгоградскую, Ростовскую области и Республику Калмыкия.

Снегопады добрались до Краснодара, а ведь за пару дней до этого в городе был слабый плюс. В гигантских лужах, скрывавших провалы асфальта, тонули машины. Так что смена пейзажей получилась разительной.

Еще до прихода метели в Подмосковье установились крепкие морозы. В небе над регионом даже появились световые столбы. Это оптическое явление характерно для тихой морозной погоды.

Тем временем южный циклон уже подбирался к центральным районам страны. Снегопады осложнили дорожную обстановку в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Движение по некоторым трассам было замедлено из-за массовых аварий. Дороги чистить не успевали.

Вечером в среду вихрь обрушился на Центральную Россию, Черноземье и Поволжье. За ночь сугробы в Москве выросли на 10 сантиметров. Пробки в мегаполисе достигли 9 баллов. На МКАД даже фуры не могли проехать по снежному накату. На дорогах было много аварий.

Погода успокоилась только в конце рабочей недели.

Балканские циклоны всегда приносят в Европейскую Россию очень много осадков – они формируются совсем близко и просто не успевают растратить свои запасы влаги по пути в регион. Но нынешний вихрь оказался рекордным – во многих районах всего за сутки не только выпало более половины месячного объема снега, но и в полтора-два раза были превышены суточные экстремальные значения.

Обострили атмосферные фронты вихря столкновение тепла и холода на Русской равнине. Например, в Сочи и Владикавказе в среду столбики термометров поднялись выше отметки плюс 20 градусов, это новые рекорды тепла всего января. А вот севернее стояла столь же экстремальная стужа, и температура, например, в Ульяновске тоже била рекорды, вот только морозов.

Но сейчас атмосфера над регионом будет успокаиваться. Вслед за уходящим за Урал циклоном начинает формироваться северо-восточный поток, несущий в Европейскую Россию воздух с акватории Карского моря, – классическое ультраполярное вторжение. В результате похолодание пробьется даже к берегам Черного моря, а в его эпицентре окажется центральная часть России.

Арктический воздух очень сухой, и после субботних снегопадов вероятность осадков невелика. А на пик морозы выйдут в воскресенье-понедельник. В Москве, словно в январском Салехарде, к утру минус 23-26, а днем только минус 17-19. И только со вторника стужа начнет понемногу сбавлять обороты, но температурный режим по-прежнему будет существенно ниже нормы.