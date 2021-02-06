Россия опускается на морозное дно

В первые дни февраля европейскую часть страны накрыла волна тепла со Средиземноморья. Особенно ярко погодная аномалия проявилась на юге – с конца января температура здесь держится на 3-5 градусов выше нормы, распускаются первоцветы. А на этой неделе потепление достигло пика: в Симферополе и Ростове-на-Дону были побиты рекорды максимальной температуры, в Ставрополье на Новотроицком водохранилище собрались десятки рыбаков на лодках, на всех – весенняя одежда.

Волна тепла пробилась даже в Поволжье. Из-за столкновения с зимней стужей там поднялся сильный ветер, отключения электроэнергии отмечались в Чувашии.

В середине недели циклон принес в Европейскую Россию обильные снегопады. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области видимость во время метели снижалась до полутора километров. За сутки в северной столице выпало около 20 процентов месячной нормы снега. Непогода стала причиной роста числа аварий на дорогах. Мощные снегопады прошли также на Кольском полуострове и в Поморье.

В четверг метели добрались и до центра страны. В ночь на четверг метеостанции Москвы показывали всего около минус 2, а следующей ночью – уже под минус 10. К утру пятницы в мегаполисе выпало относительно немного – всего около 3 мм осадков. А вот Подмосковье замело посильнее.

Из-за сильного снегопада ухудшилась дорожная ситуация в Нижнем Новгороде и области. На улицах образовались пробки, автобусы и автомобили буксовали в снежной каше. Из-за снежного наката и колеи водители не справлялись с управлением и вылетали в кювет. Ненастье охватило и юг России. В Севастополе из-за шторма была приостановлена работа паромной переправы. К концу рабочей недели снегопады начали стихать, но стали усиливаться морозы.

Вообще февраль с первых дней проявил свой капризный характер – он прикинулся весной. Началось все с южных регионов – здесь воздух прогревался до плюс 17-20, в результате состоялась целая серия рекордов максимальной температуры. Экстремальное потепление перебросилось на Поволжье, а в конце рабочей недели пришла очередь и Предуралья.

Но теперь на Русской равнине началось мощное ультраполярное вторжение, и всего за 12 часов в средней полосе мягкая евро-зима сменилась жесткой, русской. Амплитуда температурных качелей составила 10-15 градусов – почти в три раза больше обычных. Но ведь это только начало, а основная стужа ждет жителей региона на следующей неделе.

Теплая погода сохранится только на крайнем юге. В Поволжье и Предуралье, где еще в конце рабочей недели стояли рекордные оттепели, уже в понедельник даже днем будут держаться 20-градусные морозы. А в средней полосе температурный максимум только минус 10-15.

В Москве в выходные к утру минус 18-20, а днем не выше минус 11-13. С понедельника морозы еще больше усилятся – к середине следующей недели ночная температура понизится словно в Заполярье до минус 24-26, а дневная до минус 15-18.

Но если верить статистике, это хороший симптом. Такие морозы в первую декаду февраля случаются лишь раз в 10-11 лет. А в 70-75% случаев температурный режим марта и апреля, следующих за ними, оказываются в рамках климата или даже теплее его. И лишь в мае шансы на положительную аномалию снижаются.