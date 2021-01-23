Аномальные морозы сменило экстремальное потепление

Европейская часть Россия пережила пик арктического вторжения. Еще в начале рабочей недели Русскую равнину накрыли аномальные морозы. Даже в Подмосковье было настолько холодно, что местные жители без проблем могли повторить популярный сибирский трюк с кипятком.

Арктический воздух пробился далеко на юг. В Симферополе столбики термометров опустились до минус 13 градусов. Похолодание сопровождалось сильными снегопадами, на побережье в районе Феодосии выросли 10-сантиметровые сугробы. Для Крыма такая зима, конечно, большая редкость. Многие жители республики решили провести снежные и морозные дни в горах.

Снегом замело и Сочи. Непогода осложнила движение на дорогах курортной столицы России. Произошло много аварий, образовались огромные пробки.

Метели накануне накрыли практически всю южную Россию. В Краснодаре намело сугробы высотой почти треть метра, в Крыму – в Феодосии – снежный покров в 10 раз превысил январскую норму.

В середине недели на смену аномальным морозам пришло ощутимое потепление. Первыми снежный фронт из Европы встретили западные регионы России. Поднялась метель, видимость местами ухудшалась до 200 метров. Непогода стала причиной многочисленных аварий и заторов на дорогах. В четверг в эпицентре ненастья оказалась Москва. Впервые в этом году мегаполис встал в 10-балльных пробках.

Затем циклон стал смещаться дальше на восток, добравшись до Волго-Вятского района и республик Поволжья. По мере распространения тепла снег сменялся гололедными явлениями и ледяными дождями. В Европейской части России начался период оттепели.

Минувшее арктическое вторжение протекало очень необычно. Например, в начале недели в эпицентре стужи оказались средние широты Русской равнины, в отдельных районах даже были установлены новые рекорды минимальной температуры. А к четвергу, когда в страну уже стало пробиваться атлантическое тепло, на пик вышли морозы на юге – так низко в это время года столбики термометров не опускались за всю эпоху глобального потепления.

Но теперь погодный маятник качнулся в другую сторону, и после экстремальных морозов нас ждет не менее экстремальное потепление. К пятнице оттепели захватили всю западную часть Русской равнины, но это только начало, и за выходные в плюс уйдут столбики термометров на юге Поморья и в Предуралье. А максимального размаха атлантическое вторжение достигнет в начале следующей недели – оно пробьется вплоть до Екатеринбурга.

И, как обычно бывает, теплый воздух не сразу разрушает холодный слой у поверхности земли, поэтому его продвижение сопровождают ледяные дожди. В четверг-пятницу замерзающие осадки наблюдались на западе Европейской России. В выходные риск столкнутся с подобными явлениями уже у жителей в полосе от Онежского озера до Средней Волги, а в начале новой недели в Волго-Вятском районе и на юге Урала.

А вот в Москве в последующие дни вероятность выпадения ледяных осадков невелика. Вплоть до вторника в столице дневная температура словно в январском Берлине плюс 2-4 градуса. И лишь в среду потепление станет слабеть, небольшие осадки перейдут в снег, и в полуденные часы около 0, но и это почти на 6 градусов выше нормы.