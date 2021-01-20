Морозы отступают

Зима отступает, Европейскую часть страны со дня на день накроет мощное потепление. Когда температура уйдет в плюс? И в каких регионах стоит ждать ледяных дождей?

Уже сегодня Европейскую часть страны начнет накрывать теплый фронт с Атлантики. Вот она – настоящая русская зима: кадры сняты в Сочи во вторник. Накануне температура в городе впервые с начала зимы опустилась ниже нуля, город засыпало снегом. Судя по видео, местные автомобилисты к такому оказались не готовы. Похоже, они забыли, что так вообще бывает.

Накануне метели накануне накрыли практически всю Южную Россию. В Краснодаре намело сугробы высотой 28 сантиметров – это новый суточный рекорд. В Крыму – в Феодосии – снежный покров вырос до 10 сантиметров, что как раз в десять раз больше нормы января. Жители Тавриды пургу восприняли совсем не как стихийное бедствие: одни отправились в горы кататься на ватрушках, другие решили по такому случаю открыть купальный сезон...

Снегопады были связаны с холодным фронтом, тем самым, который погрузил Европейскую Россию в сибирскую стужу. Эта волна распространилась далеко за пределы нашей страны – во вторник засыпало также многие районы Старого Света. В итоге снежный покров образовался на огромной территории: от Пиреней до востока Германии, от юга Италии до Балкан и Турции. И это аномальная ситуация: зиме удалось продвинуться почти на 1000 километров западнее обычного.

Но уже сегодня ситуация начнет меняться, и погодный маятник качнется в другую сторону. Дело в том, что над Атлантикой сформировался активный циклон, которому даже дали имя – "Кристоф". Основное ядро вихря сейчас только подходит к Британским островам, однако теплый фронт уже пробился глубоко на континент. Сегодня под его влиянием окажется самый западный регион России – Калининград.

И вот как в городе будет меняться погода. Утром еще холодно, но к полудню столбики термометров поднимутся до нуля, а к вечеру и вовсе уйдут в плюс. При этом в первой половине дня есть опасность формирования ледяных дождей.

Остальную часть страны ненастье накроет на сутки позже. В четверг под влиянием фронта окажутся западные и северо-западные районы. Основная масса теплого воздуха еще будет находиться за пределами России, поэтому почти везде будет сыпать снег, но на западе Ленинградской, в Брянской, Смоленской и Псковской областях тоже не исключены замерзающие осадки.

Впоследствии атлантическая волна дойдет и до Москвы. Сегодня в столице около минус 10, а портиться погода начнет с четверга: снег постепенно перейдет в дожди – ночью и утром в пятницу ледяные. Столбики термометров в конце недели дотянутся до +1...+2, что примерно на 8 градусов выше нормальных январских показателей.