В Европейской России и зима, и весна одновременно

От -20 до +20: в Европейской части России одновременно и зима, и поздняя весна. Почему температурный режим в регионе стал настолько контрастным? Куда на этой неделе еще сможет пробиться аномальное тепло? А где сохранит позиции сибирская стужа?

В Европейской части страны столкнулись аномальные морозы и аномальное тепло. Гало в небесах и парящая Нева, покрытые слоем инея деревья... В Санкт-Петербурге накануне температура даже днем не поднялась выше -12 градусов, и это еще было тепло. Куда более суровые морозы во вторник сковали Поволжье и Предуралье: в Самаре -16, в Перми на пике солнечного прогрева -22. Казалось бы, чему удивляться? Февраль на дворе!

Но вот для сравнения кадры из южных регионов: Краснодар – под водой. Пару дней назад Кубань засыпало снегом, но накануне снова резко потеплело – до +11. Все стало таять. А в районе Сочи – курортной столице России – 9 февраля температура поднялась до +22. Отдельные смельчаки по такому случаю даже открыли купальный сезон.

В западных районах страны и в Черноземье накануне прошли довольно сильные метели. Например, в Курске видимость в течение дня падала до 300 метров. И все это – следствие влияния одного-единственного циклона, который уже несколько дней кружит над Русской равниной.

В его холодном тылу в регион поступают воздушные массы с Ледовитого океана, а в теплом секторе – воздух со Средиземноморья. Сегодня этот вихрь окажется над Волгой, и осадки в его зоне ослабеют. Но температурные контрасты только продолжат усиливаться. Дело в том, что этот циклон – лишь первый в серии. Еще один в течение дня накроет Черноземье, местами не исключены ледяные дожди.

А самый мощный циклон пока находится над Адриатикой, до России он доберется в пятницу. Его облачные поля раскинутся от Северного Урала до Эгейского моря. В эпицентре непогоды вновь окажется многострадальное Черноземье – здесь местами может выпасть более половины месячного объема осадков. В Мещере и на Средней Волге местами они могут переходить в ледяные дожди.

Температурный режим от такой серии вторжений станет еще более ненормальным. К концу рабочей недели арктический воздух заморозит уже не только среднюю полосу нашей страны, но и Западную Европу. А вот на Среднюю Волгу и в Предуралье, наоборот, на смену 20-градусным морозам придут оттепели.

Например, в Самаре уже сегодня под аккомпанемент снегопадов температура повысится до -13, пик потепления придется на пятницу-субботу – до 0...+2. В эти дни в городе местами не исключены ледяные дожди. Правда, в воскресенье вновь обвал холода – в течение суток -9...-11.

А вот в Москве, несмотря на череду циклонов, температура меняться практически не будет. Сегодня небольшой снег и до -11. В четверг ночью подморозит до – 20, а днем воздух прогреется до -12. В пятницы столицу укроют снеговые тучи циклона, ожидается сильная метель, а на термометрах -12...-14.