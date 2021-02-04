Новая волна аномальных морозов накроет центр России

Новая волна аномальных морозов накрывает Европейскую часть России. Причем, сибирская стужа придет надолго. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, настоящие зимние морозы возвращаются в Европейскую часть страны. В регионе началось арктическое вторжение.

В Санкт-Петербурге эта зима оказалась довольно скупа на снегопады. Поэтому вчерашний пока претендует на звание самого сильного в сезоне. В городе за 24 часа выпало около 20% месячного объема снега. На расчистку улиц бросили более тысячи единиц техники. Заметало накануне и другие регионы северо-запада. На Кольском полуострове и в Поморье, например, видимость временами падала до 1000 метров.

Метели связаны с активностью циклонов, смещающихся вдоль северных берегов Евразии. Они идут вереницей, один за другим. В четверг на Русскую равнину обрушится очередной такой вихрь. Наиболее интенсивные осадки опять ожидаются на западе — в Брянской и Смоленской областях. А из-за влияния теплых воздушных масс в циркуляции циклона в полосе от верховий Днепра до отрогов Южного Урала не исключены ледяные дожди.

До Москвы они не доберутся. Тем не менее, интенсивность ненастья в столице будет расти с каждым часом. И вечером город тоже накроет самая настоящая метель. К исходу суток может выпасть две трети декадных нормы снега. Однако, этим влияние циклона на погоду не ограничится.

По словам синоптика, снегопад станет лишь предвестьем тотальной перемены погодного тренда. Ведь вторжение вихря откроет дорогу на Русскую равнину арктическому воздуху.

Если сегодня в Центральных областях температура еще выше нормы, местами в Черноземье, Поволжье и на Урале – оттепели, а на юге вообще весенние +10, +15, то к выходным ситуация коренным образом поменяется.

В воскресенье выше нулевой отметки столбики термометров сумеют подняться только на Кавказе, в Причерноморье и Прикаспийском регионе. В центре страны дневная температура составит уже -10, -15. А самая сильна стужа ждет жителей Архангельской области и республики Коми — здесь ниже -25.

Раньше всех арктическое вторжение почувствуют жители Санкт Петербурга. Уже сегодня в городе днем только -8, почти на 4 градуса холоднее февральского климата. А в последующем ночная температура понизится до -16, -19, а дневная до -9, -12.

В столице морозы станут усиливаться. В пятницу ночью до -14, а днем около -9. К субботе рассеются последние снеговые тучи и станет еще холоднее: под утро до -18, -20, в дневные часы до -12, -13. И это – только начало. На следующей неделе стужа усилится.