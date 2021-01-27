Погода создала в московских парках снежных "улиток"

На этой неделе москвичи стали свидетелями необычного природного явления – речь о снежных "рулонах" или "улитках", как прозвали их жители города. Удивительными "конструкциями" можно было полюбоваться в разных местах города: в Нескучном саду, на Воробьевых горах, в Парке Горького.

Сначала люди думали, что так развлекались дети, однако следов обуви рядом не было. Оказалось, что такие снежные рулеты создала сама природа, передает корреспондент программы "Вести-Москва". Сильный ветер свернул на краю склона кромку снега, и та, скатываясь вниз, продолжала увлекать снег за собой. Условия для образования этих снежных "улиток" создала погода: кромка льда на снегу, температура чуть выше ноля и ветер определенной силы.