"Температурные горки": экстремальный скачок

На уходящей неделе москвичи узнали, что такое "температурные горки". Всего за несколько дней показатели совершили экстремальный скачок более чем на 20 градусов. В начале недели московский регион находился во власти почти сибирских морозов, а к выходным в город пришла оттепель. Столбик термометра преодолел нулевую отметку, что больше соответствует концу февраля. Аномалию синоптики объяснили приходом мощной волны тепла из Средиземноморья. И, по прогнозам, такая погода сохранится в начале следующей недели. Так что любителям зимней рыбалки стоит помнить: выходить на лед сейчас особенно опасно.

- Вот столько смерзшегося снега! И под ним вторым слоем идет 3-4 сантиметра льда.

Толще лед здесь не станет, даже если на улице будет минус 30. Это искусственные водоемы, которые соединяют между собой каналы Московской области. И тем не менее здесь следы от снегоходов и покинутые ненадолго лунки. Да мало ли кому вздумается рисковать собой?

- Конькобежцы, я видел, когда лед встал. Я за ними не смог успеть, крикнул им, но они не слышат.

Ровно год назад здесь под лед провалился мужчина с двумя детьми. Тогда всем удалось спастись. Трагедия чуть было не случилась с пенсионером, который решил идти в соседнюю деревню напрямки по льду. Полуживого его вытащили из воды случайные свидетели.

- Лопается лед, и страшно было, потому что там по пояс можно было самому провалиться вместе с ним.

Спасатели приехали очень быстро и отвезли пенсионера в больницу.

"Мороз. Через канал посмотрел – вроде лед-то гулкий. И провалился", – рассказывает Александр Лапшев.

На предупреждения и советы сотрудников инспекции по маломерным судам все реагируют по-разному. Самые дисциплинированные – рыбаки.

- Кто-то выходит, местные живут, и они сразу выкладывают в форуме, где промоины. Здесь была промоина, кстати, около острова. И ребята рассказывали: обнаружили там промоину, не ходите.

– Скажите, а вы станете рисковать ради такой рыбы?

– Нет, конечно!

Но и они, бывает, надеются на авось.

- Один раз, когда выходил на лед, уже по последнему льду, то проваливался, но доходил до берега, отжимался, в машину и домой.

– А носите ли вы с собой какие-то специальные приспособления?

– Так-то ничего не берем мы с собой. Надо, конечно, брать веревку.

Все они убеждены, что если лед не меньше пяти сантиметров, то выдержит даже машину.

"Если у берега лед пять сантиметров, он вышел спокойно, потерял бдительность, отошел от берега, а где-то ближе к середине, буквально в 10-15 метрах, он может быть уже и два, и три сантиметра, которые не выдержат человека", – объясняет инспектор Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов.

Существует нехитрое приспособление под названием "Спасалка". Стоит не более 200 рублей, продается в каждом рыболовном магазине. В случае провала оно поможет зацепиться за лед и вытащить себя из полыньи. Но, к сожалению, такое простое приспособление есть далеко не у каждого человека, который выходит на лед.

Обманчивой, как лед, была погода на минувшей неделе. И нестабильной, как погода, была работа коммунальных служб.

- В Марфине, это через железную дорогу, они шустрят будь здоров как. Я на экскаваторе работаю, нас посылают помогать им. А здесь я как-то особо и не наблюдаю.

Травмы получили несколько человек на ступеньках железнодорожных переходов. В Балашихе пешеходные тропы прокладывали те, кто раньше всех выходил из дома на работу. В Люберцах, по словам местных жителей, снег убирали еще в прошлом году в декабре.

- Вот так и детская площадка убирается у нас. Никто ее не убирает – зачем?!

Минус 30 в начале недели, устойчивый плюс в конце, несколько сильнейших снегопадов и смена управляющей компании вывели с лопатами на улицу жителей Красногорска.

- Хорошо, что у нас очень дружный дом, дружный подъезд, у нас чаты домовые.

Дети не отставали от отцов. Мамы не без гордости за своих мужчин угощали их чаем.

- Невозможно припарковаться, заехать через эти бордюры, преодолеть колею. Поэтому сбросились на трактор, решили почистить.

В Москве снег, который вывезти не успели, самоликвидируется, превращаясь в грязные лужи. Они с каждым днем будут только увеличиваться.

"Температуры действительно будут близки к рекордным значениям. В понедельник-вторник они будут близки к тем рекордам, которые зафиксированы за 142 года наблюдений. Температура в первой половине следующей недели будет на 10-12 градусов выше нормы", – говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А дальше февраль, температуры которого, по прогнозам, тоже будут выше нормы. Но, как и в январе, не исключены резкие похолодания.