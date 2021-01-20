Просто повезло: мужчина провалился под лед, но его тут же достали очевидцы

Невезучий житель Подмосковья оказался на поверку тем еще везунчиком. Началось все с того, что он провалился под лед, а на улице – мороз. Казалось бы, поминай, как звали. Но нет: рядом оказались любители экстремального отдыха.

Это кадры со штатной камеры одного из тех сотрудников ГИБДД, которые по воле случая оказались в нужное время в нужном месте.

Пенсионера, пытающегося выбраться подо льдом в канале имени Москвы заметили любители зимнего экстрима. Они проезжали на снегоходах в нескольких метрах от того места, где провалился лед. В то же время по маршруту там проезжал экипаж ГИБДД.

"Бревно ему кинул, палкой не могли вытащить, – рассказал мужчина, который одним из первых пришел пенсионеру на помощь. – Короче, на будущее – надо всегда с собой брать веревку".

Веревки в этот раз не оказалось, но и экстремалам, и спасенному пенсионеру просто повезло: больше никто в воду не провалился. Хотя видно, как трескался лед вокруг образовавшейся лунки.

Спасенный мужчина в сознании, но от переохлаждения не может сказать и слова – борода обледенела.

Сотрудники ГИБДД Александр Цыганов и Ренат Шакиров разместили спасенного пенсионера на переднем сиденье, ближе к печке. Спустя несколько минут пассажир был доставлен в отдел полиции, где экипаж уже ожидала скорая помощь.

Неся службу совместно с инспектором ДПС старшим лейтенантом полиции Ренатом Шакировым, двигались согласно карточке маршрута по адресу Московская область, городской округ Мытищи, – рассказал сотрудник ОГИБДД МУ МВД России "Мытищинское" Александр Цыганов. – Подъезжая к каналу имени Москвы, увидели, что водитель снегохода машет нам руками и просит о помощи. Они нам стали кричать, что здесь человек провалился под лед. Они его достали, и нужно срочно отвезти его в больницу. Молодые люди погрузили человека на снегоход, перевезли через канал, мы помогли его достать и погрузить в патрульную машину".

Пострадавший был доставлен в больницу подмосковного Королева. Причину происшествия объяснил просто – решил сократить путь в гости.

"Шел к родственнику через канал (...) и провалился. Спасли ребята, спасибо им большое, огромное, – говорит пострадавший. – Вернусь в полицию – они мне куртку дали костюм – все отдам, еще раз отблагодарю".

Отделался пенсионер, к счастью, легким испугом. Уже вечером из больницы он был выписан в удовлетворительном состоянии. И, вероятно, направился искать своих спасителей. Чтобы не обрести новых – минуя все водоемы.