"Держись, дед!": владельцы снегоходов спасли пенсионера на канале имени Москвы

В Мытищах катавшиеся на снегоходах мужчины спасли провалившегося под лед пенсионера. Подоспевший наряд ДПС доставил его в ближайший отдел, куда прибыла карета скорой помощи. Нательная камера сняла место происшествия.

Инцидент произошел в минувшие выходные, когда 67-летний житель села Рождественно направился к родственнику в деревню Драчево. Попытка сократить путь оказалась неудачной – лед на канале имени Москвы не выдержал веса мужчины, так что тот оказался в холодной воде. На его счастье мимо проезжали владельцы снегоходов.

"Спасли мы жизнь сегодня человеку. Не зря выехали. Димон говорит, может хоть карму почистим", – рассказал участвовавший в спасении мужчина.

Вытащить пенсионера удалось не сразу, так как лед крошился и ломался, а зацепиться за палку вымотавшемуся и замерзшему мужчине не удавалось. В итоге его все же вызволили, после чего переправили на снегоходе на другой берег, куда уже прибыл наряд ДПС.

Пострадавшего быстро доставили в отдел полиции, напоили чаем и отогрели, а потом он вместе с врачами отправился в больницу Королева, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. Впрочем, спустя несколько часов пенсионера отпустили домой.