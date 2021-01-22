Резкое потепление: как справляться с колебаниями погоды

В час по одному градусу — после крещенских морозов резкое потепление в Москве случилось всего за одну ночь. На такие перемены врачи советуют метеозависимым жителям отвечать симметрично — менять свой образ жизни. Синоптики рекомендуют привыкать к тому, что такие перепады будут случаться все чаще.

Забитая липким снегом вывеска "Гидрометцентр" как метеорологический признак того, что в Москве резко потеплело.

Зажурчала средняя полоса России: Калининград, Белгород, Липецк... В Краснодаре совсем весна — ждут потопа уже в конкретных местах. Причина — некачественные ливневки и горячий циклон.

"Будет приток очень теплых воздушных масс не только с востока, но даже с запада, даже из субтропиков Атлантики. Столбики термометров поднимутся до четырех градусов со знаком плюс. Это близкие к рекордным значениям цифры. Под ногами будет "хлюпать", ничего с этим не сделаешь. При этом будет скользко", — дал прогноз научный руководитель "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд.

У коммунальщиков проблема — обилие тяжелого снега. Проблема горожан — тяжелая голова. От таких перепадов многим не по себе. Те, кто хорошо знаком со своей метеозависимостью, носят с собой дежурный набор препаратов. Но врачи всегда говорят — погода неуправляема, меняйте себя.

"Меняйте образ жизни в сторону движения, потому как именно ходьба, легкий бег, плавание способствуют тому, что впоследствии человек легче переносит все перепады и капризы погоды", — посоветовала заведующая консультативно-оздоровительным отделом Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Паламарчук.

Вообще при любом резком перепаде надо быть на улице чуть повнимательнее. Вроде поменялись в погоде всего две буквы: мороз на морось это такой мелкий холодный дождь, и многие почувствовали на себе повышение давления.

Еще чуть-чуть и московский тепловой рекорд января, +4, будет достигнут. Январская "жара" может продлиться неделю, но она коварна — на ветру все равно будет появляться ледяная корка. Будьте осторожны!