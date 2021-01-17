Гидрометцентр спрогнозировал "нервную погоду"

Гидрометцентр предсказал появление "нервной погоды", как ее называл геофизик и исследователь атмосферы Александр Обухов. На на европейской части России сильнейшие морозы сменятся оттепелью, перепад температур в течение недели составит 30 градусов.

В первой половине недели будет аномальный холод до 30 градусов мороза, в пятницу придет оттепель, воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. 23 января ночные температуры приблизятся к нулю градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.