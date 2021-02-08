Гидрометцентр: грядущее аномальное похолодание – опасно

На следующей неделе на европейской территории России и в Западной Сибири установятся аномальные морозы. В Гидрометцентре напомнили, что такая погода – опасное явление. Уже выпущено "шторм-предупреждение", отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

С 7 по 11 февраля на огромной территории страны – от Северо-Западного федерального округа и до Западной Сибири – установится температурная аномалия. Отклонение от климатической нормы составит от минус 9 до минус 10 градусов, передает РИА Новости. В Москве ожидается до минус 30 градусов ночью.

Ниже всего температура опустится во вторник-среду, а к выходным морозы смягчатся.