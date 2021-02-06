Москву и область предупредили об опасности аномальных холодов

"Оранжевый" уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами объявлен в Москве с завтрашнего дня, сообщает Гидрометцентр. Уточняется, что предупреждение действует до вечера вторника, 9 февраля. Предупреждение связано с прогнозами по резкому похолоданию в Москве и Подмосковье — ожидаются аномальные для этого времени года морозы до минус 22 градусов.

Кроме Москвы и области, "оранжевый" уровень опасности на эти даты объявлен и в других регионах Центрального федерального округа – Владимирской, Калужской, Костромской, Рязанской и других областях.

Из-за приближающихся морозов городские службы Москвы подняли до максимального значения температуру в системе отопления, сейчас она составляет 130 градусов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя", — отметил Бирюков. Поэтапное повышение температуры проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.