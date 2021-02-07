После аномальных морозов не будет реального потепления

Аномальные морозы пришли в Центральную Россию. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В ближайшие дни столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов. Как страна готовится к нашествию арктического циклона?

Уже не хрустящий легкий снежок, а плотные корки ледяного наста. Во дворах, на тротуарах, трассах, и даже крышах. Одной лопатой здесь уже не справиться. Столбик термометра неумолимо ползет вниз, сжимая город в ледяных объятиях.

Помимо 65 тысяч рабочих на столичные улицы выведено почти 10 тысяч единиц техники. И снеговикам, дожившим до этой недели, стоять еще как минимум две – потепления ни в Москве, ни в области, ни во всей Центральной России ждать не приходится. Напротив, летящие с Карского моря северные ветра обещают региону ультраполярное вторжение.

"По ночам температура воздуха будет колебаться в пределах минус 17 – минус 22 градусов, в дневные часы ожидается минус 10 – минус 15. Исключением из этой картины будет вторник, который с большой долей вероятности станет самым холодным днем с начала нынешней зимы", – рассказывает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Самый холодный вторник москвичам сулит понижение температуры до минус 25 – минус 27 градусов, а жителям области – и вовсе минус 30-32. Под ударом арктического циклона окажутся и Ярославль, Кострома, Владимир, Иваново. В Туле и Твери уже в минувшие выходные ударило минус 20, а в Орле – все минус 25. К экстремальным холодам ближе к концу недели добавится и снегопад с порывистым ветром. Впрочем, в Москве к нему уже готовы.

"У "Мосводоканала" в настоящий момент существует собственная сеть снегосплавных пунктов – их 35 в Москве. Общая проектная мощность по приему снега – примерно 140 тысяч кубических метров снега в сутки. Это большая сеть, которая позволяет переработать почти любой снегопад, который может выпасть в Москве", – рассказал официальный представитель АО "Мосводоканал" Андрей Сидоренко.

Готовы встретить непогоду и городские службы, уже переведенные на усиленный режим работы.

"Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", – рассказал вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

Пока за окном царствует мороз, прогноз погоды внутри московских квартир остается благоприятным. О поэтапном повышении температуры теплоносителей в системах городского отопления позаботились заранее, сейчас их максимальные значения достигают 130 градусов. В-общем, мерзнуть точно не придется.

"Система теплоснабжения Москвы готова к повышенным нагрузкам. Поднимать температуру теплоносителя мы начинаем загодя, имея прогноз погоды на будущие 3-4 дня. На всякий случай всегда при погодных аномалиях, при сильных морозах в любых ресурсоснабжающих организациях и в управляющих компаниях сразу назначаются дежурные. Круглосуточное дежурство, есть ремонтные бригады постоянной готовности. В Москве таких бригад 42", – сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов.

В усиленном режиме работает и МЧС. Мороз не избирателен, вместе с природой леденеют и трассы, а потому крайне важно предотвратить аварии на дорогах, происшествия и несчастные случаи. Для тех, кого необходимость все же заставит покинуть дом и отправится в дорогу, на российских трассах ждут специальные пункты обогрева.

"В ряде регионов развернуты подвижные пункты обогрева, которые оснащены: электро-бензогенераторами, емкостями с питьевой водой, электрочайниками для кипячения воды. Помимо этого, в пунктах обогрева имеется аптечка со средствами оказания первой помощи, а также устройства для подзарядки телефонов. Кроме того, для мониторинга обстановки задействована группа беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – рассказал полковник, начальник оперативно-дежурной смены Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергей Гашков.

Только в Тульской области на трассах М2 "Крым" и М4 "Дон" таких пунктов организовано 10, они способны вместить до 200 человек. Все пункты передвижные, а значит, могут переместиться именно на тот участок дороги, где в них будет наибольшая необходимость.

"Имеются две палатки: одна для приема пищи, в другой граждане могут отдохнуть. Ждем любых граждан, которым в условиях низких погодных температур нужна будет помощь. Обогреться, чай горячий, либо отдохнуть. Может, кому-то даже и поспать – у нас есть для этого оборудование", – рассказал старший спасатель ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Суканов.

На трассе М8 уставших путников, дальнобойщиков и водителей рейсовых автобусов также ждут пункты обогрева. На месте всегда дежурят сотрудники МЧС – буквально 24 часа в сутки.

"Палатки заменили мобильными пунктами, так как ухудшение погоды, температура стремительно падает вниз. К нам заезжают также посетители – водители, граждане, которые приезжают, они могут попить чая, согреться, зарядить телефоны, и также мы им можем оказать доврачебную помощь", – говорит старший пункта обогрева, сотрудник пожарно-спасательной службы МЧС России по Ярославской области Виктор Сторублев.

Покидать центральную часть России раньше конца февраля циклон не намерен. Впрочем, и потом о реальном потеплении речи пока не идет. Воздух хоть и прогреется, но столбик термометра не поднимется выше минус 8 – минус 10 градусов по Цельсию. И несмотря на приход весны календарной, весна настоящая наступит не раньше конца марта.