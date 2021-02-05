Ультраполярное вторжение: температура в России достигнет "морозного дна"

Не просто "уйдет в минус", а "достигнет морозного дна". Такой прогноз от синоптиков для Центральной России не просто яркая метафора. После того как Петербург перенес самую холодную ночь года, а Москву вместе с температурным пике еще и засыпало снегом, выходные в западных российских регионах могут стать самыми холодными за десятилетие. А на смену тридцатиградусным морозам придет невыносимое, по словам метеослужб, ультраполярное вторжение. О его первых его признаках узнаем на примере Нижнего Новгорода.

На остановке, где много людей ждут автобус, термометр показывает 10 градусов мороза.

Температура в Нижегородской области неумолимо ползет вниз. Еще накануне она была плюсовой – все вокруг таяло, сейчас улицы и тротуары сковал лед. К этому добавился еще и сильный снегопад: не удивительно, что в регионе 5 февраля транспортный коллапс. Люди часами ждут общественный транспорт.

Автобусы буксуют даже на центральных улицах Нижнего Новгорода. На помощь приходят пассажиры – толкают, копают снег, но безрезультатно. Утром город встал в 10-балльных пробках.

Сверху снег, внизу лед – в такой ловушке оказались тысячи машин. Лопатами сегодня вооружились не только дворники

"Выезжаю. Дорогу почистили, засыпали. Как остальные будут выезжать, не знаю. Вон еще один с лопатой", ‑ кивает на еще одного товарища по несчастью водитель с лопатой Николай Шестов, откапывавший своему четырехколесному коню дорогу.

Из-за сильного гололеда на подъемах буксуют фуры. Километровые пробки скопились на федеральных трассах, сотрудники МЧС разворачивают мобильные пункты обогрева.

Сильный снегопад лишь предвестник надвигающегося аномального похолодания. Циклон с Баренцева моря идет на Центральную часть России. Уже в выходные здесь ожидаются сильные морозы, ночами температура в некоторых регионах будет опускаться до минус 30 градусов.

"В субботу и в воскресенье действительно будет холодно, аномалия будет составлять 5-6 градусов по отношению к норме. В этой связи Росгидромет выпустил штормовое предупреждение о длительной аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе", – отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Коммунальные службы регионов перешли в режим повышенной готовности. Из-за сильных морозов возможны аварии, поэтому мобилизуют ремонтные бригады. Котельные начинают работать на полную мощность.

"Мы подготовили резервные источники питания, обошли трубопроводы, – отчитывается начальник нижегородского центрального аварийно-диспетчерского управления АО "Теплоэнерго" Владимир Долганов. ‑ Соответственно начали поднимать температуру теплоносителя, не дожидаясь резкого снижения температуры наружного воздуха. В принципе к прохождению таких холодов мы готовы".

Даже тех, кто в ближайшие дни останется дома, капризы природы все же могут коснуться.

– Скорая! На что жалуетесь? Какое давление? – отвечает диспетчер на вызов.

При резких перепадах температуры обостряются хронические заболевания. 5 февраля диспетчеры Нижегородской станции скорой помощи приняли больше звонков, чем обычно. Свободных бригад уже нет. Прирост уже составил 10%.

"Если учесть, что у нас в среднем около 1000-1100 вызовов, то 10% ‑ это сто вызовов. Нужно учитывать, что не все вызывают скорую даже по этому поводу, ‑ отметила замглавврача станции скорой медпомощи Нижнего Новгорода Татьяна Хуцидзе. – Многие люди справляются сами. Тем не менее, чувствуют себя плохо, больше таблеток приходится принимать".

Уже на следующей неделе резких скачков температуры не ожидается. Аномальные холода резко пришли, а вот уходить будут крайне медленно.