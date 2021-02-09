Мерзнут все: Россия переживает самое мощное ледяное вторжение

Минувший январь в России вошел в число пятнадцати самых холодных за всю историю метеонаблюдений. Во многих регионах были зафиксированы новые температурные рекорды, в некоторых столбик термометра опускался до минус 60. В феврале морозы, похоже, отступать не собираются: и сильные холода приводят к коммунальным авариям.

Испытание холодом. От Калининграда – до Камчатки. На прочность зима проверяет один регион за другим.

В Челябинске лютых морозов не выдержала теплотрасса. Сейчас в регионе до минус 30. Без отопления остался целый район – 40 домов, детский сад, школа и больница.

"Ночью у нас произошло отключение тепловых сетей и горячей воды, оповестили нас сразу", – говорит Анастасия Тарасова, заведующая отделением долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией городской больницы N1.

Стационар уже подключили к резервному источнику. Несколько часов ушло на то, чтобы устранить поломку. Тепло в дома вернется в ближайшее время.

Настоящее арктическое вторжение и в Европейской части России. Ждут морозы до минус 30. И готовятся – кто как может.

- Шубки надеваем!

- А еще скандинавской ходьбой занимаемся, пьем чай, шапка и перчатки.

Из-за аномальных холодов отменяют занятия в школах. Не учатся дети в Саратовской, Рязанской, Белгородской областях. На трассах под Ярославлем для водителей открыли пункты обогрева, дежурит техника.

Колыма. Трасса Герба — Омсукчан. Восемь тысяч кубометров снега сошли прямо на дорогу. Сейчас завалы расчищены. Но спасатели предупреждают: сход лавин возможен и в других районах.

"Силы и средства к реагированию готовы, проверена вся техника. Техники достаточно, техника в рабочем состоянии", – сообщил Павел Клочков, руководитель Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России по Магаданской области.

В Приморье глыба снега упала прямо на ребенка. Чудом остался жив. Прокуратура проверяет магазин, крышу которого вовремя не почистили.

Похожий случай и в Новокузнецке. Избежать трагедии удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

На Сахалине сильный ветер стал причиной ЧП – спасателям пришлось вылавливать двух рыбаков. Льдину оторвало от берега и унесло в море.

Это не выставка достижений автопрома, а результат работы коммунальщиков в Норильске. Там снега выпало столько, что после уборки дворов, машины оказались на пьедесталах. Снимать пришлось спецтехникой.

В Петербурге из-за морозов пришлось остановить реставрационные работы на Египетском мосту. Там вандалы разрисовали лица сфинксов черной краской.

"Приступить к реставрационным работам мы сейчас не можем, потому что, по техническим характеристикам, смывки можно делать при температуре больше плюс пяти градусов", – пояснила Алиса Картошкина, руководитель отдела по связям с общественностью Государственного музея городской скульптуры.

А вот в Краснодаре и потеплению не рады. Город пережил настоящие температурные качели. Там прошел ледяной дождь. Дороги, дворы и даже стены домов покрылись льдом.

Сейчас, говорят синоптики, мы переживаем пик, пожалуй, самого мощного ледяного вторжения. И это не все подарки февраля. На подходе очередной снежный циклон. Он накроет центр Европейской части России уже к выходным.