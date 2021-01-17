Мощный антициклон накрыл несколько регионов России

В Россию пришли сильнейшие морозы. В Поволжье минус 30, аномально холодно в Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Москве на Крещение синоптики прогнозируют до минус 28. При этом столицу засыпает снегом. Сугробы сейчас и в Крыму – такого там давно не видели.

Километровая пробка на пути в Алушту. Люди совместно толкают машины в горку. Первый снег в Крыму застал водителей врасплох. Те, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, а таких оказалось немало, стали причиной заторов даже на небольших подъемах.

Мощный антициклон накрыл сразу несколько регионов России. В Краснодарском крае сильные заморозки. В Анапе из-за ветра и снегопада, который идет больше суток, произошла авария на электросетях – без света остались 500 домов. Приостановил свою работу аэропорт, задержаны 15 рейсов. В Краснодарском крае разворачивают пункты обогрева.

"Главное управление МЧС Краснодарского края объявило режим повышенной готовности, развернуты штабы, пункты обогрева. На сегодняшний день на наиболее опасных участках мы эти пункты развернули", – информирует заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

Утро водителей в Москве начинается с очистки своей машины. Но в первую очередь ее нужно найти. Под толщей снега порой не видно ни марки, ни номера автомобиля.

За несколько дней столицу основательно занесло. Толщина снега – до 40 сантиметров. Только за прошедшие сутки выпала треть месячной нормы осадков.

Снегоуборочная техника работает практически круглосуточно, сотрудники коммунальных служб расчищают дороги во дворах столицы. Это самый мощный снегопад за эту зиму. Который день подряд бьется минусовой рекорд температуры воздуха. На улице мороз до минус 21 градуса.

"Предстоящая ночь будет самой морозной за последние четыре года. Столбики термометра в столице опустятся до минус 22-25, в области – до минус 27-30, что является аномалией и на 11 градусов ниже, чем полагается в разгар зимы", – отмечает специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сильные холода в центральной части России продлятся как минимум еще несколько дней. Потепление синоптики прогнозируют на следующей неделе. Уже в четверг в Москве воздух прогреется до 2 градусов со знаком плюс.