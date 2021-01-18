На юге России снежные заторы, в Якутии – 60-градусные морозы

"Температурные горки" с потеплением в диапазоне более 30 градусов и перепадами давления до 735 миллиметров ждёт большинство российских регионов на этой неделе. "Нервная погода" – по выражению Гидрометцентра – уже завалила сугробами Крым, Кубань и Северный Кавказ, а в Якутии пошла на новый виток рекордов – сразу в нескольких населенных пунктах республики сегодня минус 61.

Такое утро у краснодарских водителей – буксующие авто на летней резине просто не могут подняться на пригорки м в спальных районах – гигантские пробки.

Пока одни автомобилисты пытаются добраться на работу, другие по часу откапывают и отогревают машины.

Непогода испытывает на прочность южан. За сутки выпала треть месячной нормы осадков. Из сугробов авто выталкивают полицейские и спасатели. Снегоуборочной техники не хватает.

"Для Краснодара это тяжело, но такое бывало и не один раз", – говорит водитель.

Более суток на федеральных трассах работают мобильные пункты обогрева. Вот один из них. Две палатки, установленные спасателями, рассчитаны на 40 человек. Внутри тепло и уютно. Есть кипятильник, чай с сахаром. Всё, чтобы согреться и с комфортом переждать непогоду.

Зимний снег испытанием стал и для водителей в Крыму. Огромные пробки на трассе Алушта – Ялта, причём в обоих направлениях.

На Ангарском перевале дорогу себе в первые часы снегопада автомобилисты расчищали лопатами. Многие так и оставляли машины на обочине.

"Живём в Верхней Кутузовке, но машину оставим здесь. Мы не сможем подняться наверх", – поясняет мужчина.

Редкие кадры – утонувшие в снегу виноградники. Из-за непогоды местные власти на выходные закрыли дорогу на знаменитую гору Ай-Петри.

В районе Новороссийска накануне порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

Геленджик накрыло мокрым снегом. В Сочи ветер свалил деревья на припаркованные авто и жилой дом. Жертв едва удалось избежать.

Автомобили покрылись толстой ледяной коркой – как и улицы причерноморских городов.

В Анапе и Краснодаре 100 тысяч человек оставались без света и тепла. На восстановление у ремонтных бригад ушло около суток. Примерно столько же времени не работал аэропорт в столице Кубани. Сейчас все в штатном режиме.

"10 рейсов было отменено, 250 пассажиров были размещены в гостиницах, все находящиеся в терминале люди были обеспечены напитками и едой", – рассказал Виталий Коренюгин, руководитель пресс-службы аэропорта Краснодара.

Сугробы по колено – непривычная картина для улиц кубанских городов. Лопаты в эти дни – лидеры продаж.

Еще удивительней выглядят южане, спешащие на работу на сноубордах.

По прогнозам синоптиков, снежный фронт может снова накрыть регион уже этой ночью.

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Мы находимся на смотровой площадке. По идее, позади меня должен быть виден город, но сейчас настолько холодно, что его попросту не разглядеть. Если выйти на улицу без рукавиц и оставить неприкрытыми уши, то, чтобы получить обморожение, достаточно всего несколько минут

Под напором таких экстремальных температур то и дело не выдерживают коммуникации.

Водителям рекомендуют не выезжать из населенных пунктов, особенно на трассы, где нет надежной связи и пунктов обогрева.

Если все же необходимо отправиться в путь, спасатели настоятельно рекомендуют взять запас еды и топлива, инструменты и теплую одежду. А жителей просят лишний раз не выходить из дома.

Меньше чем за три недели в Якутске больше 100 человек получили обморожения. Из них 10 – дети.

"На сегодня лежит порядка 60 пациентов и 40 из них, к сожалению, с холодовой травмой", – рассказала Светлана Семёнова, заведующая ожоговым отделением республиканской больницы № 2 Центра экстренной медицинской помощи.

Уже месяц столбик термометра держится в районе отметки -50°, а в некоторых районах и вовсе под -60°. И по прогнозам Гидрометцентра, холода и не думают сдавать позиций.

"Температура воздуха -48°…-52°, в северо-восточных, северо-западных и западных районах понизилась до -53°…-58°", – говорит Саргылана Никитина, начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов Якутского гидрометцентра.

Сейчас вся республика представляет из себя сплошной белый туман, и с наступлением ночи он становится только плотнее. Вся надежда на следующую неделю, когда антициклон начнет отступать, а вместе с ним и якутские морозы.