В центре России температура воздуха опускается ниже минус 30 градусов

Спасатели разворачивают на региональных трассах пункты обогрева для водителей. Каждая палатка вмещает до 10 человек; там можно зарядить телефон, попить горячего чая и получить медицинскую помощь. Из-за гололедицы прогнозируется рост числа ДТП.



Несколько крупных аварий произошли на тепло- и электросетях в Якутии, в Воронеже и под Мурманском. К этой минуте ремонтные бригады устранили все неполадки.



Затруднения в работе аэропортов прогнозируются в Крыму. Там погода плюсовая, однако объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ветер до 25 метров в секунду.



Аэропорт Абакана временно закрыт из-за снегопада. Нарушена работа воздушной гавани и в Новокузнецке. Обледенела взлётно-посадочная полоса. Задержаны несколько рейсов. Из-за этой же проблемы накануне четыре самолёта были вынуждены приземлиться в Новосибирске и Кемерове.