Аномальные холода придут на большую часть страны

Аномальные холода ожидаются на большей части России.

Мороз и ураганный ветер накроют Крым. Температура воздуха на полуострове опустится до минус 15 градусов. Порывы ветра – 25 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение передает "Россия 24".

Ялтинский заповедник сегодня не работает из-за снегопада. Высота снежного покрова – более 15 сантиметров. На трассах гололедица и многокилометровые пробки. Из-за метели дорожники перекрывали горный перевал между Симферополем и Алуштой.



На трассах Кубани развернуты шесть мобильных пунктов обогрева. МЧС выпустило экстренное предупреждение по Краснодарскому краю из-за сильного снегопада. Более 20 муниципалитетов региона перешли на режим повышенной готовности. Ожидается понижение температуры до минус 13 градусов. В горах Сочи могут сойти лавины.



Междугородним автобусам в Татарстане запретили выезжать на трассы. В регионе метель и плохая видимость на дорогах. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Местами гололед. В ГИБДД рекомендуют без особой необходимости не покидать населенные пункты.