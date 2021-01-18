Дипломаты жарких стран рассказали, как переносят московские морозы

В Москве сильные морозы. В скором времени их резко сменит оттепель, но это не отменяет нынешних холодов. Представители посольств южных стран рассказали, как переносят минусовую температуру.

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау отметил, что не видит ничего страшного в московских холодах. Переносить морозы ему помогает шапка-ушанка, а также горячие батареи в посольстве.

В посольстве Гвинеи оказались менее восприимчивы к холодам. Советник ведомства по культурным вопросам Ньянкой Аба отметил, что из-за мороза они стараются меньше выходить на улицу. Дипломат отметил, что там красиво, много снега, но холодно, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь посольства африканской Сьерра-Леоне в Москве Фестус Лахаи знал про русскую зиму, но не ожидал ничего подобного. Он рассказал, что отправил часть сотрудников и их семьи домой еще в октябре. Вернутся работники в столицу лишь в апреле. Сам Фестус Лахаи тоже улетел на юг. По его словам, они купили много теплой одежды, но все равно в Москве очень холодно.

Сотрудники посольства Индонезии решили соорудить во дворе ведомства снеговика. Дополнили они его медицинской маской.

Минувшая ночь в Москве, с 17 на 18 января, стала самой морозной с начала зимы. Столбики термометров опустились до минус 24 градусов.

Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец призвал жителей столицы не пугаться — москвичей в скором времени ждет небольшое потепление.