В Москве началась метеорологическая зима

В Москве начинается метеорологическая зима. Однако визуально по сравнению с выходными столица нисколько не изменилась. Пока в городе все та же пасмурная, серая поздняя осень. Разница лишь в строгих метеопараметрах, точнее, в среднесуточной температуре, которая в понедельник станет отрицательной.

Как рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, автоматически полноценная зима со снегом пока не придет, несмотря на то, что отдельные районы Подмосковья утром уже успело припорошить.

Это редко происходит в строгом соответствии с календарем. В Москве среднесуточная температура обычно опускается ниже ноля 10 ноября, то есть, мы отстаем от графика почти на неделю. А снег, как правило, ложится ближе к концу месяца.

Сейчас под снегом уже находится большая часть Европейской России. В выходные граница снежного покрова пробилась далеко на юго-запад Русской равнины. Засыпало Черноземье – Курск и Воронеж.

А в понедельник он начал формироваться даже в отдельных районах Ростовской области на несколько недель раньше климатических сроков. Заметать тоже раньше времени начало и соседнюю Украину.

Причина тому – мощное арктическое вторжение, которое продолжает развиваться на Русской равнине. Ледяной воздух с северных морей распространяется по региону в циркуляции мощного антициклона. Правда, на западе этот поток наталкивается на сопротивление другой воздушной массы – теплой, с Атлантики.

Поэтому, температурный режим в Европейской части страны сейчас крайне неоднородный. В эпицентре похолодания оказались Поволжье и Предуралье.

На одной из станций Татарстана, например, ночью температура опускалась до -23. В Оренбурге было -18, в Астраханской области до -8. А вот в Москве термометры показали около -1, в Санкт-Петербурге и вовсе плюс.

В ближайшие дни противоборство тепла и холода продолжится. До среды из-за усиления антициклона на Русской равнине будут доминировать холодные потоки. Они успеют захватить почти весь регион. Однако, затем Атлантика перейдет в контратаку. Окажется сформировано устойчивое тепло. На пик этот процесс выйдет ближе к пятнице. И по большей части, он охватит северо-запад Европейской территории.

Например, в Санкт-Петербурге сегодня-завтра: +1, +2, во вторник с приближением фронта усилится ветер, и пойдет сильный снег. А в середине недели город на Неве захлестнет волна тепла, и температура может подняться до рекордно высоких значений: +7, +9. Осадки перейдут в жидкую фазу, а порывы ветра станут штормовыми.

Однако Москва окажется в стороне от этого процесса. Погодой здесь по большей части продолжит управлять холодный антициклон. В ближайшие несколько суток даже днем ожидается не выше ноля. И только ближе к выходным мегаполис почувствует влияние Атлантики, показания термометров станут уходить в слабый плюс. А в четверг возможны снегопады, но к формированию снежного покрова они не приведут. Пока, по предварительным прогнозам, первых сугробов в столице стоит ждать в нормальные климатические сроки.

В понедельник в столице температура опустится до -2, ночь станет самой холодной с начала осени. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.