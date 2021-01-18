- 23,6 градуса: в Москве прошедшая ночь стала самой холодной

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Воздух возле метеостанции на ВДНХ в ночь на понедельник остыл до минус 23,6 градуса. Предыдущий температурный минимум был в ночь на воскресенье – минус 21,2. Об этом сообщили "Интерфаксу в метеобюро Москвы.

Однако до рекорда пока далеко – холоднее всего в этот день было в 1940 году, когда температура воздуха в Москве опустилась до минус 41,1.

По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник температура опустится до минус 23-26 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет ниже нормы на 7 градусов. В Крещенскую ночь будет 21-23 градуса мороза, по области – до 26 градусов. Днем температура будет минус 12-14 градусов, по области – до 17 градусов.