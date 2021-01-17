Ближайшие дни будут самыми холодными в Европейской части России. Отклонения от нормы достигнут двузначных значений. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в Москве опустится до минус 28 градусов. Городские службы до максимума повысили температуру отопления, передает "Россия 24".

Накануне в столице выпало 20 процентов месячной нормы осадков. Из-за сильного снегопада была нарушена работа аэропортов. Задерживали рейсы на вылет.

На дорогах гололедица. Ежедневно очисткой города от снега занимаются около 10 тысяч уборочных машин и более 60 тысяч работников.

По словам синоптиков, потеплеет в Москве к концу следующей рабочей недели. Температура воздуха будет около ноля.