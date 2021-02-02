В Москве мягкая погода сменится трескучими морозами

Жителей столицы ожидает резкая смена погоды. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что мягкая погода (минус 2 – 6 градусов), с которой началась неделя, через пять дней изменится. С севера в регион поступят массы холодного воздуха.

Ночная температура в выходные будет достигать минус 17 – минус 22 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 12 – минус 17, передает РИА Новости.

Вильфанд предупредил также о возможности похолодания до минус 28 градусов на следующей неделе. Но это пока не точный прогноз, отметил он. Для февраля такие морозы нетипичны, и это было бы аномалией.