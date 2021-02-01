Февраль начнется аномалиями

Европейскую часть России и Сибирь снова заметает снегом, а это для метеорологов всегда предвестье скорых перемен в атмосфере. Какие сюрпризы готовит природа жителям страны? Куда нагрянут оттепели, а где установятся сибирские морозы?

Погода на этой неделе опять станет аномальной. С Центральной Россией январь попрощался холодно – в регионе в эти выходные снова шел сильный снег. В усиленном режиме работали, например, коммунальщики Москвы. Месячная сумма осадков в городе превысила норму в полтора раза, причем около 20процентов выпало только за субботу и воскресенье. Не обошлось, увы, без многочисленных ДТП.

Но ровно то же самое касается и Сибири – регион также в последние дни засыпало снегом. Вплоть до воскресенья отдельные автодороги и даже улицы в городах приходилось закрывать для проезда машин, чтобы все убрать. И следствием метелей также стали массовые аварии.

В метеорологии сильные осадки – это обычно предвестье скорой перемены погоды. Сейчас именно тот случай! Правда, вектор перемен для Сибири и Европейской России окажется совершенно разным.

Сегодня погоду на большей части территории страны будут определять два циклона. Первый припорошит снегом северную половину Русской равнины, второй пока только еще подбирается к нашим границам. Но он поможет "собрату" создать мощный южный поток, который понесет на юго-восток региона и в Зауралье очень теплый воздух со Средиземноморья. На север и запад Европейской части пока продолжит поступать умеренно холодный воздух со стороны Скандинавии, поэтому там все еще зима: в Средней полосе около – 5. Но вот на юг уже придет весна: +10 и выше. Оттепели сумеют добраться даже к отрогам Урала. Там средиземноморский поток столкнется с сибирскими морозами, и в результате местами ветер может усиливаться до 20 и более метров в секунду.

Постепенно тепло будет пробиваться все дальше вглубь континента, и вот к чему это приведет: к следующим выходным в верховьях Оби и Иртыша уже выше нуля. Арктический воздух при этом окажется вытеснен на Русскую равнину и в Уральский регион. Как итог – на востоке Европейской территории термометры покажут до -20...25. В средней полосе мы ожидаем -10...-15.

Например, в столице будет идти небольшой снег, но если до среды еще -3...-6, то это нормальные показатели для начала февраля. Но уже с четверга похолодает до -9...-12, и это уже климат северного Сыктывкара.

Ну а в Сибири все наоборот: в Новосибирске сегодня-завтра без осадков и холодно, дневная температура только -11...-14. Но затем под аккомпанемент снегопадов начнется резкое потепление: в пятницу-субботу уже до 0...+1. Зимой такие процессы, как правило, приводят к гололедице и сходам снежных лавин с крыш зданий.