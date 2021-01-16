Отопление в Москве: температура поднята до максимума

В Москве из-за сильных холодов температуру теплоносителя в системах отопления подняли до максимума – 130 градусов. Об этом в субботу рассказал ТАСС заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Городские службы, предупрежденные синоптиками, начали подготовку к морозам заранее.

По словам Бирюкова, процедура изменения отпуска тепла занимает время и контролируется диспетчерами.

По прогнозу Гидрометцентра России, в воскресенье температура ночью опустится до минус 21 градуса, а днем – до минус 17. Ожидается метель и гололедица.

Потепление в столичный регион придет только к концу будущей недели – днем воздух может прогреться до плюс пяти градусов.