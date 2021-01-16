Самые холодные дни: заявление Гидрометцентра

В центре Европейской части России ближайшие три дня будут самыми холодными, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Суббота, 16 января, по погодным условиям напоминает прошедший четверг: по-настоящему холодную погоду в регион приносят воздушные массы с севера, идет снег, температурные аномалии будут достигать 7-10 градусов, отметил синоптик.

В предстоящие воскресенье и понедельник будет облачно, по словам Вильфанда, местами также пройдет небольшой снег, а во вторник появится солнце, ветра не будет. Я бы сказал, что типа такой алтайской погоды, когда антициклон, то есть солнце светит и морозная погода", – сказал синоптик.

Что же касается большого количества осадков, выпавших в последние дни в столичном регионе, они, как пояснил глава Гидрометцентра, связаны с южным циклоном, который принес влажные воздушные массы. Циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями, поэтому он насыщен влагой, которая и преобразовалась в снег.

По прогнозам Вильфанда, к вечеру субботы высота снежного покрова в Москве вырастет минимум на 5 сантиметров, в отдельных округах – города на 7-8 сантиметров, не исключена слабая метель. Поэтому столичных коммунальщиков ждет серьезная нагрузка.

"Холодная погода плюс сильный снег – это нечасто бывает", – заметил синоптик, слова которого приводит РИА Новости.