Штормовое предупреждение: Москву ждет "снежный армагеддон"

В столичном регионе морозы, которые стояли несколько дней, отступают. В среду, 10 февраля, в Москве облачно, температура воздуха – минус 10 градусов, это на шесть градусов ниже положенной климатической нормы.

Ночью в столице прошел снег, и коммунальные службы ликвидируют его последствия. А уже завтра в Москве начнется снегопад, который синоптики заранее назвали самым продолжительным за последние три года, передает телеканал "Россия 24".

Пока что в столичном регионе наблюдается своеобразная передышка от снежного ненастья, рассказал в Facebook ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. За минувшие сутки здесь выпало 5-6 миллиметров осадков – это составляет 15 процентов от месячной нормы. Но уже через сутки в регион придет "снежный армагеддон", предупредил синоптик. К воскресенью, 14 февраля, высота сугробов может достигнуть 60 сантиметров.

В данный момент столичный регион находится на орбите циклона, центр которого расположился на юге Европы. В субботу, 13 февраля, Центральную Россию накроет циклон "Волькер" с Балкан. Он принесет снегопад, который будет длиться более 36 часов. При этом скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Гидрометцентр России предупредил: 12-14 февраля в Центральном федеральном округе будет действовать штормовое предупреждение. На дорогах ожидается гололедица и заносы. Кроме того, синоптики указали на опасность налипания снега на деревья и линии электропередачи. Температура в четверг, 11 февраля, составит 16-18 градусов ниже нуля, в пятницу, 12 февраля, – 10-12. В субботу и воскресенье, 13-14 февраля, на улице будет минус 10-12.