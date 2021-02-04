Сильные снегопады в Москве, начавшиеся в четверг, 4 февраля, продлятся до глубокой ночи. Утром 5 февраля жителей города ожидают большие сугробы размером до 36 сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, за сутки в Москве выпадет около десяти миллиметров осадков. Это составляет треть от месячной нормы.

В правительстве Москвы жителей города также предупредили о гололеде. На сайте ведомства отмечается, что городские службы регулярно проводят противогололедную обработку дорог.

В уборке снега задействованы бригады коммунальных работников и снегоуборочные машины. На опасных участках дежурят тягачи.

В ведомстве призвали москвичей во время непогоды не укрываться под деревьями. Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим.