"Дубак челлендж" по всей России: зима не планирует сдаваться

Морозы добрались до Европы. В Швеции из-за стужи возник дефицит электроэнергии. Жителей попросили в морозные дни не пылесосить в домах, чтобы не усугублять ситуацию.

В центральной части страны температура повысится лишь на несколько градусов, а вот в других регионах стужа и не думает уступать.

Второе утро подряд на небе в Подмосковье можно наблюдать морозный эффект гало, а в Санкт-Петербург зачастили световые столбы. Даже утренней пробежки или прогулки пешком до работы хватает, чтобы ресницы и волосы побелели от инея. География флэшмоба "дубак челлендж" расширяется. Только в последние часы видео с фокусами из кипятка в соцсетях размещали жители Московской, Саратовской областей, Татарстана, Чувашии и Удмуртии. Холодно и на Урале.

В столичном регионе прошедшей ночью столбики термометров местами опустились ниже минус 30. В то же время в Арзамасе Нижегородской области похолодало до минус 32,6, а в Инзе Ульяновской области – до минус 34. Около минус 30 градусов было также в отдельных районах на северо-западе и в Предуралье. Ну, а морознее всего – до минус сорока – в Поморье.

Сегодня большая часть европейской России останется во власти морозной погоды. На северо-востоке столбики термометров не поднимутся выше минус 25-30. В центре страны ожидается от 10 до 15 мороза. А южный регион окажется во власти оттепелей.

Оттепельная погода на юге страны сохранится и ближайшей ночью. Близкой к норме ожидается температура на юге Центрального района. В бассейне Волги температура вновь опустится до минус 20-25, а в Прикамье будут трещать 30-градусные морозы.

Эпицентр морозной погоды в ближайшие дни переместится туда, где он и обычно и находится – в сторону Ямала, Таймыра и севера Якутии. Именно эти регионы на интерактивной карте окрашены в лиловый цвет, обозначающий самую сильную стужу.

В Москве сегодня около 12 градусов мороза и пасмурно. Во второй половине дня пойдет снег, который закончится лишь завтра утром. Этот снегопад принесет в столицу около 4 миллиметров осадков и сведет к минимуму суточный ход температуры. В четверг, когда небо очистится от снеговых облаков, к утру подморозит до минус 17 градусов, днем потеплеет до минус 11.

А в конце недели жителей региона ждет настоящий снежный коллапс. Южный циклон, остановившись над Черноземьем, будет засыпать Москву снегом и заметать метелями.