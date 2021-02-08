Москвичей ждут экстремальные холода: что нужно знать водителям

Жителям Москвы и области предстоит самая холодная ночь в этом году. В Подмосковье из-за морозов сокращены интервалы движения автобусов. На остановках развернуты более сотни пунктов с бесплатным горячим чаем. Непросто на этой неделе будет и автомобилистам. Техника при таких низких температурах часто дает сбой.

Автомобили в морозном плену. Дыхание арктического циклона не спутаешь ни с каким другим. Ближайшую неделю автомобилистам жить по его правилам. Синоптики обещают рекордное похолодание. Столбик термометра упадет местами до минус 30 градусов. Теперь даже голуби не летают, греются на солнце поближе к теплым окнам. Многие автомобили во дворах уже несколько дней без движения – снежный панцирь замерз и сковал двери, сообщает корреспондент программы "Вести-Москва".

"Если дверь уже примерзла, то желательно навалиться снаружи на дверь всем корпусом. Иногда это помогает. Чтобы это не потребовалось, нужно заблаговременно обработать резиновые уплотнители двери содержащей силикон смазкой. Если кому-то жалко тратить деньги, то берем обычную губку для обуви", – советует автоэксперт Михаил Колодочкин.

Экстремальные условия эксплуатации – испытание, из которого победителем должен выйти водитель, а не обстоятельства. Для этого многим автовладельцам, скорее всего, придется пересмотреть свои привычки.

"Мы включаем мотор, включаем печку, обогревы и направляем теплый воздух на себя. Воздух, который еще не прогрелся, должен идти на стекло. Почему? Если у вас сначала будет прогреваться салон, то стекло при этом будет оставаться холодным. А если потом направить горячий воздух на ледяное стекло, после этого бывает обычная неприятность, стекло получает огромную трещину", – объясняет автоэксперт Михаил Колодочкин.

В такой мороз все узлы автомобиля испытывают повышенные нагрузки. Даже простейшие его элементы – колеса – зимой просят особого внимания. Почти каждый день на шиномонтаж приезжают именно с этой сезонной неисправностью.

"С понижением температуры всегда падает давление в шинах, поэтому некоторые автовладельцы могут выйти с утра и обнаружить, что у них спущены колеса. Если машина более-менее взрослая, то рекомендуется наносить герметик по периметру всего овода", – рассказывает Максим Савельев, управляющий шиномонтажа.

Ближайшую неделю морозы будут испытывать на прочность и автомобилистов, и пешеходов. Синоптики уже говорят о настоящей погодной аномалии – на 9-11 градусов ниже нормы.