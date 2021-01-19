Москвичей ждет погодный кульбит

В Гидрометцентре предупреждают о резком перепаде температуры (более чем на 20 градусов), который ждет москвичей в ближайшие дни.

Если в начале недели мегаполис оказался во власти почти сибирских морозов, то к выходным столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. По словам синоптиков, волна теплого воздуха придет в столичный регион с запада Средиземноморья. Так что к 23 января ожидается потепление до плюс 2 градусов и снег с дождем, передает корреспондент программы "Вести-Москва".

"Вот такие резкие изменения температуры. Если в начале недели температура была ниже нормы на 10-11 градусов, то к концу недели она будет выше нормы на 8-10 градусов – и это всего за одну неделю. Вот такие кульбиты совершит погода в течение этой недели", – рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.