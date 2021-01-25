Москва бьет рекорды: минус вернется лишь к выходным

В Московском регионе на этой неделе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. До среды термометры окажутся на нулевой отметке, иногда температура будет слабоположительной. Однако ближе к выходным вернется зимняя погода с отрицательными температурами до минус 2 – минус 7 градусов.

Об этом рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что за всю историю метеонаблюдений в Москве установлена рекордно теплая температура для 25 января – от +2 до + 4 градусов, дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.

Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году, подчеркнула метеоролог.

По ее словам, чуть больше осадков ожидается 27 числа из-за приближающегося южного циклона.

Во вторник, 26 января в Москве будет от 0 до +2 градусов в течение суток, ветер юго-западный – до14 метров в секунду.

27 января будет облачно, временами осадки в виде мокрого снега, и также в течение суток в столичном регионе минус 4 – плюс 1.

Синоптик отметила, что в четверг 28 января погода будет уже вполне зимняя. Ожидается облачность, временами будет идти снег различной интенсивности: от небольшого до умеренного.

В течение суток в столичном регионе от 0 до -5 градусов.

29 – 30 января погода ожидается облачная с небольшими осадками в виде снега, температура продолжит понижаться.

30 января похолодает до -5, -10 градусов, днем от -2 до -7.