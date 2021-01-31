Прогнозируется "мощное наступление русской зимы по всем фронтам"

На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, ожидается "мощное и долговременное наступление русской зимы по всем фронтам".

По его прогнозам, ощутимо похолодает к предстоящей среде, 3 февраля: под утро будет до минус 9 – минус 14, после полудня – до минус 4 – минус 9. Такие температуры соответствуют климатической норме.

Однако во второй половине недели, отметил синоптик, начнется ультраполярное вторжение холодного воздуха с акватории Карского моря, из-за чего ударят морозы, аномальные даже для февраля.

Так, 4 февраля ожидается минус 10-15, 5 и 6 февраля – минус 15-20, а 7 и 8 февраля ночью будет до 20-25 мороза, днем не выше минус 13-18. Это почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме, отметил Тишковец. Снега выпадет не много – общее количество осадков за неделю не превысит 5-10 миллиметров.

"В общем, первая половина февраля прогнозируется довольно холодная, во второй же части месяца температурные показатели повысятся и станут соответствовать норме финала зимы", – приводит слова синоптика РИА Новости.