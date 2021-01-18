Через четыре дня морозы покинут Центральную Россию

В Гидрометцентре предупредили о потеплении, которое придет в Центральную Россию во второй половине следующей недели. При этом на Крещение, 19 января, в регионе будут по-прежнему стоять морозы.

Однако уже в четверг теплый воздух с Атлантики достигнет Москвы. В пятницу, 22 января, ожидается потепление до +4 градусов, сообщает РИА Новости.

Самой холодной останется ночь на понедельник – минус 31 градус. Днем 18 января в столице будет минус 23 градуса, а затем морозы начнут постепенно отступать. В ночь на 19 января ожидается минус 21 – минус 23 градуса, а днем, при небольшом снеге, температура составит минус 12 – минус 14. Любителям крещенских купаний следует соблюдать правила безопасности и помнить об инфекционной обстановке.