Погода в московском регионе ухудшается

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник в столичном регионе погода испортится. Это связано с надвигающимся с юго-запада балканским циклоном. Небо продолжит хмуриться.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, во второй половине дня местами возможен дождь, выпадет до 3-5 мл осадков. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров.

При таких условиях температура не поднимется выше +7, +9 в Москве, в Подмосковье от + 5 до + 10, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы апреля.

Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм ртутного столба.