Эффект бабочки и пила: Тишковец раскрыл секреты своей "кухни"

Секреты предсказания погоды, использование народных примет в метеорологии и то, как составлять прогнозы погоды, рассказал в интервью сайту Вести.Ru ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

– Вы часто себя называете часовым погоды. Когда часовой заступает на пост и какой его распорядок дня?

– Распорядок дня жесткий. Это привычка еще с армии осталась. Встаю в 5 утра каждый день, а ложусь далеко за полночь. Надо все время отслеживать и радиолокационные станции, и метеорологические спутники, и карты погоды аэрологические, приземные, морские. Эта кухня погоды постоянно должна в голове вариться, поскольку атмосфера всегда находится в динамике, в движении, и любой эффект бабочки, какие-то незначительные изменения в атмосфере, сразу же приводят к существенным изменениям в том числе и погоды. Без этого нельзя. Как только вы убрали руку с пульса – все, вы уже не до конца понимаете, что происходит в атмосфере. Нужен режим постоянной боевой готовности.

– А вы часовым хотели быть с детства? Кем вы мечтали стать?

– С детства у меня, сколько себя помню, была только одна мечта – быть русским офицером. Я в последующем хотел быть связан именно с авиацией, с небом. И когда я в военкомат в 1992 году подавал документы, то подавал в Рязанское воздушно-десантное училище, потом в летное. Но меня отговорили: тогда времена очень тяжелые были. Сказали, что надо получить инженерное образование, и порекомендовали мне выбрать Воронежское военно-авиационное инженерное училище. Куда я и поступил, сдав один профилирующий – физику на "отлично", поскольку школу закончил с серебряной медалью. Так я был зачислен на метеорологический факультет ВВВАИУ. Успешно проучился пять лет и закончил его в 1997 году, получил звание лейтенанта и золотую медаль за отличные успехи.

– Детская мечта сбылась?

– Детская мечта сбылась по полной программе.

– С какой вероятностью оправдываются ваши прогнозы?

– Оправдываемость краткосрочных прогнозов составляет 97-99 процентов. Краткосрочные – это заблаговременно до 5-7 суток. Что касается долгосрочных прогнозов – на месяц, это где-то 85-87 процентов, а на сезон – как минимум 70-75. Причем, последние мои долгосрочные прогнозы, особенно что касается летнего и зимнего сезона, я считаю, что попадал просто в десятку по зиме и по лету. С весной и осенью всегда немного сложнее, там чуть-чуть похуже оправдываемость, поскольку переходный сезон, всегда атмосфера находится в нестабильном состоянии. В межсезонье, в переходные сезоны всегда сложнее прогнозировать в долгосрочном плане.

– Для предсказания российской погоды нужен подполковник или сразу генерал?

Генералом для этого быть не обязательно, надо только обладать знаниями. Это доступно и капитану. С курсантских лет, с лейтенантских пор я служил в разных уголках нашей страны, в разных дальних гарнизонах авиационных в разных климатических поясах, наблюдал за погодой реально, уходя на боевые дежурства, что называется, на круглые сутки. Иногда даже использовал и народные приметы. Они тоже иногда работают. Это опыт, когда со временем вырабатывается профессиональное чутье.

Тут и в окно стоит посмотреть, обратить внимание на форму облачности, на скорость, с которой передвигаются облака, с какого направления они идут, как садится солнце, какой восход, какая видимость. И уже без карт понятно, а куда, что называется, ветер дует. Остается только посмотреть профессиональные карты, а там накладывается более 220 параметров атмосферы, чтобы спрогнозировать то или иное состояние атмосферы. Самое главное, это увидеть опасные сложные гидрометеорологические явления, которые реально наносят ущерб людям, несут угрозу здоровью или материальный ущерб.

– К народным приметам мы сейчас вернемся. Прежде хочу спросить: что вдохновляет вас на такие красочные эпитеты – "кухня погоды", "эффект бабочки", "циклоническая депрессия", "барическая пила", "библейский потоп"?

– То, что я использую в своих текстах какие-то художественные обороты – это выверенный прогноз, рассчитанный по 25 раз с разными моделями – американскими, российскими, французскими, немецкими, японскими, китайскими. У нас есть свой инструментарий – до 50 моделей мы можем использовать, комплексировать их. И с этой целью использую такие фразеологические обороты, которые вызывают отклик. Я акцентирую внимание на самом главном из того, что нас ждет, когда ждет, когда это начнется и когда это закончится. И тогда чем больше людей узнают об опасности, тем меньше будет угрозы жизни и здоровью, тем больше людей в живых останется, потому что, к сожалению, ежегодно десятки, сотни людей погибают от стихийных явлений. И для экономики, знаем, какие-то катастрофические иногда бывают последствия.

– Кто ваш самый суровый критик в работе?

– Самый суровый критик – это, наверное, подписчики социальных сетей. Я прогнозы свои о каких-то опасных вещах стараюсь выкладывать. И там стараюсь обычным, нормальным, человеческим языком доходчиво доводить до людей самое главное, то, к чему им нужно приготовиться, чтобы они понимали, как нужно одеться, какая будет истинная температура с учетом ветра и влажности, когда будет ливень, гроза, ураган, снегопад, когда лучше оставить автомобиль и перемещаться общественным транспортом, когда лучше вообще не планировать выходные, потому что они будут такие, что, как говорится, хороший хозяин собаку не выгонит на улицу.

Мне очень много писем приходит с просьбой: скажите, а вот какая погода будет в отпуске, мы собираемся на юг или еще куда-то. Стараюсь людям рассказывать, не отказывать... И подписчики очень часто, иногда даже очень остро реагируют на те или иные прогнозы, иногда подправляют, иногда делают критические замечания. Когда по-честному ведете диалог, к этому надо быть готовым. И каждый день уже отрабатываю, где бы я ни находился, это не имеет значения: в автомобиле, в отпуске, у себя дома на Брянщине, на рыбалке. Все равно стараюсь рассказать о погоде, хотя бы в московском регионе, потому что у меня карта всегда под рукой. И соответственно, за каждое слово отвечаю. И именно обыватель – самый главный критик.