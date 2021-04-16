Тишковец объяснил отличие малинового лета от персикового

Синоптики предсказывают разное лето в 2021 году – оранжевое, персиковое или малиновое. С чем мы будем этим летом? С малиной, персиками или апельсинами? На этот вопрос ответил в эксклюзивном интервью сайту Вести.Ru ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Персиковое лето – это я придумал", – закрепил свое авторство за летним прогнозом погоды Евгений Тишковец.

И вот почему, пояснил он: малиновое лето было в прошлом году, и это тоже его авторство.

"В этом году нас ждет персиковое лето, – уверяет синоптик. – Вообще можно кучу всяких других определений придумывать, но это все неспроста. Во-первых, лето 2021 года на большей части европейской части России будет в среднем на один-два градуса теплее, чем в среднем должно быть. Это небольшое положительное отклонение. Это не экстремальная жара, но с небольшими оттенками засушливости в отдельных районах – в Черноземье, междуречье Волги и Дона, в Поволжье. Это уже традиционно, там дефицит осадков побольше".

Евгений Тишковец поясняет: на синоптической карте справа находится легенда по температуре, она имеет цветовую гамму. И в этой гамме превышение нормы на 1-2 градуса соответствует оранжевым и персиковым цветам.

"Я подумал, что персик у людей всегда ассоциируется с хорошим летом, с солнцем, с теплом, с фруктами. Это создает благоприятный отклик в эмоциональном состоянии человека и вызывает положительные эмоции, – поясняет автор прогноза погоды на середину 2021 года. – То есть лето будет хорошим – теплым и довольно солнечным. Хотя, конечно же, от катаклизмов мы никуда не денемся. Они были, есть и будут. К сожалению, их количество только растет, но это уже удел краткосрочных прогнозов, которые ограничиваются пятью-семью сутками".

Персиковое лето для отпускников, для ушедших на каникулы школьников и студентов, настаивает Евгений Тишковец, будет идеальным. Это будет идеальная погода для отдыха в Центральной России, чтобы набраться сил на новый рабочий и учебный год.

"Для аграриев, – оговаривается Евгений Тишковец, – нужно на лето немножко запастись водой. Но никакого экстремального развития ситуации я не вижу ни в сторону холодного лета, ни в сторону экстремально жаркого, экстремально засушливого или экстремально влажного. Признаков для таких сценариев нет!"

И этот благоприятный сезон ожидает россиян уже практически с мая. Прохладнее прошлогоднего малинового лета точно не будет.

"В прошлом году малиновое лето было где-то на градус теплее, – добавляет Евгений Тишковец. – Немного в 2020 году с дождями был перебор, но урожай малины был великолепным. А в этом году лето будет еще лучше – дождей будет поменьше, а солнечных дней больше".