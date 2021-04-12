Из апреля – в июнь. Надолго ли задержится тепло

В понедельник на улице солнечно и сухо. В течение дня метеорологические условия в центральной России будут определяться западной периферией антициклона по которой скользнет условно теплый атмосферный фронт, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве днем +15, +17, ветер 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составить 755 ртутного столба.

Из апреля – в июнь. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, природа перенесет жителей Средней полосы России в лето.

В прошедшие выходные в парках Средней полосы России буквально было яблоку негде упасть. Солнечная теплая погода располагала к прогулкам. На газонах распустились крокусы и другие весенние цветы, что привлекло пчел и бабочек.

Первые весенние селфи в легкой одежде в воскресенье делали в Санкт-Петербурге. Посетители Петергофа смогли понаблюдать за наладкой фонтанов после зимней паузы. А ведь за сутки до этого на Финском заливе снег с дождем сменялся снежной крупой, сверкали молнии. В то же время на юге России было пасмурно и слякотно. В Крыму жители и отдыхающие прятались под зонтами. А низовья Дона, некоторые районы Кубани и Ставрополья тонули в туманах. В Ставрополе из-за этого даже пришлось прерывать футбольный матч.

Погода на Русской равнине встала с ног на голову. Например, в воскресенье в столице воздух прогревался до +17. Такое в это время случается в центральной России лишь раз в 10-11 лет. А вот в обычно теплом Крыму столбики термометров едва дотянулись до +12. Подобная прохлада в Тавриду тоже приходит нечасто.

Виновники этих аномалий – два циклона. Облачные поля одного и сегодня будут портить погоду на юге России. Дождей они принесут немного, но существенно ограничат приток солнечных лучей к земной поверхности.

Пик потепления придется на вторник. В центре страны прогнозируются июньские +20, в Поволжье – +25 и выше, а ведь в низовьях Волги местами уже в выходные столбики термометров поднимались до +27. На юге задержится более прохладная, чем обычно, погода. В дневные часы здесь +10, +15.

Но если лето в средние широты заглянет ненадолго, в четверг сюда прорвутся облачные поля атмосферного фронта, несущего более прохладный воздух из Скандинавии, то на юге период холодной аномалии затянется. Поля дождевой облачности черноморской депрессии до конца рабочей недели будут мешать солнцу прогревать приземный слой атмосферы.

Например, в Симферополе сегодня-завтра облачно, небольшие дожди, днем только +11, +13. Со среды в разрывах дождевых туч выглянет солнце, и станет на 2-3 градуса теплее.

В Москве вплоть до середины недели солнечно, во вторник и в среду – рекордные +21, +22. В четверг-пятницу под влиянием холодного фронта пройдут ливневые дожди, местами не исключены грозы. А дневная температура понизится до +13, +16, но и это на несколько градусов теплее апрельского климата.