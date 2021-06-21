Европейскую часть России ждет неделя температурных рекордов

В центре России – уже жарче, чем на Кипре. И зной продолжит усиливаться. Где, помимо пляжей Черного и Белого морей, сегодня будет за +30? И когда в столице будет обновлен рекорд жары всего июня?

Выходные, Белое озеро, московский район Косино. На пляже, как на курортах Краснодарского края в пик сезона, загорали стоя – места на песке всем не хватало! Яблоку негде было упасть в большинстве зон отдыха Русской равнины. Вот так в воскресенье спасались от жары на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь в экстремальных погодных условиях тоже никто не вспоминал о социальной дистанции, несмотря на резкий рост заболеваемости ковидом.

Это, конечно, не извиняет такое поведение, но в воскресенье погода на Русской равнине вошла в рамки климата Средиземноморья. И уже в середине дня столбики термометров в центре и на северо-западе России дотянулись до +31...+32, во многих городах были установлены новые рекорды максимальной температуры. А в ближайшие дни зной будет только усиливаться.

Посмотрите – сегодня зона тридцатиградусной жары пробьется даже к побережью Белого моря. В средних широтах и на Северо-Западе России дневная температура +30...+35. А самый экстремальный перегрев ждет жителей Нижней Волги и Прикаспийских регионов – здесь воздух может раскалиться до +40.

Причина столь аномальной погоды – блокирующий антициклон, в область которого поступает воздух из Средней Азии. Вы видите – он охватил почти всю территорию Русской равнины. А поля фронтальной облачности, несущие грозовые дожди и более свежие воздушные массы, могут пробиться только на его дальнюю периферию. Сегодня в этой зоне окажется север Предуралья.

В республику Коми поля атмосферного фронта еще в выходные принесли ливни со шквалистыми усилениями ветра. Порывами до 26-ти м/с срывало крыши и ломало деревья.

В то же время на южной периферии антициклона разбушевалась пыльная буря. В Ставрополе видимость ухудшалась до двух километров. Из-за большой концентрации песка в воздухе ничего не было видно и в городах Кубани. Пыльная буря добралась даже до столицы региона.

В ближайшие дни ситуация изменится мало – разрозненные массивы дождевых туч накроют только юг и северо-восток Европейской России, а на остальной территории будет доминировать малооблачный очаг высокого давления. Но во второй половине недели ситуация начнет меняться – с акватории Балтики в Россию станет прорываться атлантический циклон, правда, он сумеет освежить воздух только на Северо-Западе страны.

Например, в Санкт-Петербурге сегодня-завтра солнечно и рекордные +32...+33. А со среды на берегах Невы ожидаются грозовые дожди, и температура немного понизится – в полуденные часы до +28...+30, но и это в среднем на 9 градусов теплее климата.

А в Москве нет шансов даже на такую прохладу. Сегодня в столице +32, это немного ниже рекордного значения. А со вторника метеостатистика будет обновляться ежедневно – в полуденные часы до +33...+34. В конце рабочей недели столбики термометров вообще поднимутся до +35...+36 – новый абсолютный рекорд жары всего июня.